Thies Bliemeister, la cui agenzia rappresenta il terzino destro del Barcellona Sergiño Dest, ha parlato a TZ del suo assistito: “Ha molte richieste e ha già ricevuto molte offerte in estate. Ma il suo allenatore di allora, Ronald Koeman, voleva davvero tenerlo. Come andranno le cose adesso si vedrà. Una cosa è chiara: un giocatore come Sergiño Dest sicuramente non mancano di alternative".