| NEW: Sergio Agüero has left the Camp Nou in an ambulance



pic.twitter.com/ifs82iQRJh — Football For All (@FootballlForAll) October 30, 2021

. Il Kun, sostituito al 42' del primo tempo della gara tra Barcellona e Alaves, ha accusato difficoltà a respirare e vertigini, stando a quanto riferiscono in Spagna. Si è sdraiato a terra e ha atteso l'intervento dei medici, anche se poi è uscito dal terreno di gioco con le sue gambe. Dopo qualche minuto in panchina, il club ha deciso di portarlo in ospedale per alcuni controlli. Come scrive Sport, ​ora resta da vedere quali saranno i risultati degli esami che i medici stanno effettuando dopoL'allenatore blaugrana, al termine della gara, ha dichiarato: "Mi ha detto che era un po'. Ho scoperto ora che l'hanno portato in ospedale per vedere cos'ha veramente. Non so altro".