Il Kun Aguero ha tenuto tutti in ansia ieri sera dopo i dolori al petto e il problema respiratorio che l'ha costretto al cambio nella gara con l'Alaves. Gli esami ai quali si è sottoposto l'attaccante del Barcellona hanno evidenziato un'aritmia cardiaca. Lo rivela Sport, secondo il quale, adesso, Aguero effettuerà test più approfonditi per capire l'origine di questa aritmia e capire le condizioni del giocatore, che aveva già accusato dei dolori circa dieci giorni fa come riporta El Paìs.



VERSO LA CHAMPIONS - Dall'Hospital di Barcellona filtra tranquillità da parte del giocatore, che però non nasconde la sua preoccupazione per il suo stato di salute dopo questo problema che aveva già avuto a 12 anni. In attesa di novità sulle sue condizioni, Aguero sarà indisponibile per la gara di martedì sera contro la Dinamo Kievi in Champions.