Il terzino del Barcellona Alejandro Baldé è uscito allo scoperto parlando del suo contratto in scadenza e del possibile rinnovo imminente: "Il mio agente si sta occupando della trattativa. Io ho sempre voluto e voglio rimanere qui, ma non si può mai sapere cosa succede in futuro".



I DETTAGLI - La firma sul nuovo contratto è vicina, il difensore prolungherà per altre cinque stagioni e verrà inserita una clausola rescissoria. Nei mesi scorsi il giocatore era stato seguito con interesse anche dall'Inter, ma se dovesse rinnovare diventerebbe un obiettivo quasi irraggiungibile.