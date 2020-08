Al termine dell'8-2 subito contro il Bayern Monaco, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha dichiarato a Sky: "Si tratta di un risultato pesantissimo, il Bayern ha fatto una grandissima partita, hanno meritato. Non siamo stati mai in partita, Piqué ha ragione, è stato un disastro. Dobbiamo prendere alcune decisioni: alcune le abbiamo già prese, le annunceremo nei prossimi giorni. Chiediamo scusa ai tifosi e ai soci del Barcellona. Giocatori via? Non lo comunico adesso, ma nei prossimi giorni. Setién? Non voglio parlare del futuro".