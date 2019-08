Ariedo Braida e il Barcellona verso l'addio. Il consulente del club ed ex dirigente del Milan di Berlusconi, arrivato in Spagna nel 2015, sta trattando la rescissione con il Barça per tornare in Italia. La situazione, però, secondo quanto appreso da calciomercato.com, è complicata e potrebbe sbloccarsi dopo la fine dell'estate.