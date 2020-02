Arrivato come “acquisto d’emergenza” dal Leganes, Martin Braithwaite si è ben presentato nella sfida contro l’Eibar, servendo l’assist a Messi per uno dei quattro gol dell’argentino. Al termine del match, il danese ha voluto scherzare proprio in merito alla prima volta al fianco della Pulce: “Non mi laverò mai più la maglia dopo il suo abbraccio. Sono molto felice di essergli stato d’aiuto, è un ragazzo eccezionale e si è anche congratulato con me”. Lo riporta Foot Mercato.