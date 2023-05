Sergio Busquets ha deciso di non rinnovare il contratto col Barcellona in scadenza a giugno. Il centrocampista e leader degli azulgrana, legato al club spagnolo da un contratto in scadenza a giugno, ha infatti deciso che non rinnoverà. Marca scrive che il calciatore classe '88 ha preso questa decisione nel week-end e oggi, alla ripresa degli allenamenti, ha comunicato alla squadra la sua decisione.