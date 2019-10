Come riporta Mundo Deportivo, alla luce della squalifica di Lenglet e l'infortunio di Umtiti, il difensore classe '99 Jean-Clair Todibo sarà il partner di Piqué nella prossima partita di campionato contro il Siviglia e collezionerà i primi minuti ufficiali in blaugrana al Camp Nou. Seguito in passato da Juve e Napoli, l'ex Tolosa ha l'opportunità di scalare le gerarchie e conquistare la conferma almeno fino al termine della stagione. Diversamente, in caso di scarso minutaggio, non sarebbe da escludere una cessione in prestito a gennaio.