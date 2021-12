Il Barcellona vorrebbe acquistare Edinson Cavani già a gennaio, nonostante si liberi a zero la prossima estate, e per farlo avrebbe inserito Philippe Coutinho come contropartita per convincere il Manchester United, secondo il Sun. I Blaugrana hanno una situazione finanziaria disastrosa e, per alleggerire il monte ingaggi e ridurre a zero la spesa per la punta uruguaiana classe '87, avrebbero proposto il 29enne esterno brasiliano come contropartita ai Red Devils.