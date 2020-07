Resta al timone, almeno per ora. Quique Setien non ha nessuna intenzione di lasciare il Barcellona, dopo aver incassato, nella riunione di ieri, la fiducia (a tempo) del presidente Josep Maria Bartomeu ha ribadito la sua posizione oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida inutile ai fini della classifica contro l'Alaves: "Non ho nessuna intenzione di dimettermi, ho sempre detto che mi sarei goduto questa avventura fino all'ultimo giorno". L'ex guida del Betis Siviglia, arrivato a gennaio per sostituire Valverde e legato al Barça da un contratto in scadenza nel 2022 (con clausola che permette alle parti di separarsi dopo ogni stagione), ha poi voluto rispondere a Messi, che dopo il ko contro l'Osasuna aveva dichiarato "se giochiamo così non passiamo in turno con il Napoli": ​"Con Leo non ci sono problemi, sono d'accordo con lui su alcune cose, su altre invece no. Ha ragione quando dice che se giochiamo come contro l'Osasuna non possiamo vincere nulla, ma in altre sfide, come quella contro il Villarreal, abbiamo fatto molto bene. Credo che saremo pronti quanto tornerà la Champions League".



AUTOGESTIONE - ​La frattura, in realtà, è molto più scomposta di quello che sembra. I senatori non hanno mai digerito i metodi di allenamento di Setien, l'invadenza e, per alcuni, la prepotenza del suo vice Eder Sarabia, i continui cambi di modulo e la gestione del gruppo. La rottura ci sarà, bisogna solo capire quando. In Catalogna non sono così convinti dell'armistizio di queste ore: la promozione in prima squadra, come traghettatore, di Garcia Pimienta, l'allenatore del Barcellona B impegnato nel playoff per salire in Segunda, è un'opzione credibile. Che aprirebbe un periodo di autogestione, in vista dell'impegno con il Napoli in Champions League, in programma l'8 agosto. Di fatto la squadra la farebbero Messi, Piqué e Busquets, in attesa del nuovo allenatore. Che per la stagione 2020-21 non sarà Quique Setien.