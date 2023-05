Quale futuro per Sergio Busquets? Sulla leggenda del Barcellona ci sono da tempo interessamenti piovuti dalla MLS, ma la sua intenzione parrebbe quella di rimanere ne LaLiga un altro anno. Per saperlo, comunque, dovremo aspettare almeno il 14 maggio prossimo, prima data utile affinché il Barça si laurei campione di Spagna. Solo dopo aver vinto il titolo il capitano blaugrana svelerà la sua scelta. A riportarlo è As.