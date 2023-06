Secondo quanto riferisce il portale spagnolo Relevo, nelle ultime ore è aumentata in maniera importante la fiducia del Barcellona di ottenere il sì definitivo da parte del centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan, in scadenza di contratto al termine di questo mese. Il club spagnolo mette sul piatto un contratto triennale - non è da escludere la formula del 2+1 - ed è convinto di poter formalizzare ed annunciare l'accordo già nelle prossime ore.