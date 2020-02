Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, parla a Mundo Deportivo della sua prima stagione in blaugrana: "Devo ammettere che è divertente giocare nel Barcellona. Nonostante sia il mio primo anno qui sto giocando molto e posso dirmi soddisfatto di quanto fatto. Anche se non del tutto. Perché posso fare molto meglio. La filosofia di gioco che ho trovato al Barcellona è molto simile a quella dell'Aajax è questo mi ha aiutato nell'ambientamento. L'addio di Valverde e l'arrivo di Quique Setién? Ci sono delle differenze fra loro ma non così grandi. Entrambi puntano a controllare il gioco, a tenere il pallone, nonostante utilizzino dei sistemi di gioco diversi. Triplete ancora nel mirino? Certo. Vogliamo vincere ogni competizione a cui partecipiamo. Una cosa assolutamente normale se ti chiami Barcellona".