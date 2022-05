Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile addio di Frenkie de Jong al Barcellona, ma è stato lo stesso giocatore a spiegare di voler rimanere in Spagna: "Vorrei restare qui, questo è il club dei miei sogni - ha spiegato a Espn - Non voglio parlare dei rumors, di ufficiale non c'è nulla". Il giocatore quindi allontana il Manchester United dove è appena arrivato Erik ten Hag, che vorrebbe lavorare di nuovo con lui dopo l'esperienza insieme all'Ajax.