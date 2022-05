Il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong ha rilasciato un'intervista a ESPN, parlando del suo futuro: "Vorrei restare qui, l'ho già detto, è il club dei miei sogni. Non voglio parlare più dei rumors, non c'è niente di ufficiale con nessuno". L'arrivo di ten Hag sulla panchina del Manchester United aveva dato il via alle voci di mercato su un possibile trasferimento in Inghilterra del giocatore.