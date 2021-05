Ronald Koeman, stando a quanto riporta Don Balon, ha già dato l'ok all'operazione: Juan Miranda resterà al Betis Siviglia.

Il terzino sinistro di proprietà del Barcellona sembrava essere l'erede designato, anche nel breve termine, di Jordi Alba. Invece pare già tutto deciso per l'esterno classe 2000, il quale resta in Andalusia, ma con i blaugrana che si riservano il diritto di 'recompra' per contro-riscattare il giocatore in futuro.