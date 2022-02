La situazione di Ousmane Dembélé rischia di precipitare in casa Barcellona. I continui rifiuti dell'esterno francese classe '97 di lasciare il club nel mercato di gennaio avrebbe mandato su tutte le furie il presidente Joan Laporta, che nella giornata di oggi ha raccontato che potrebbe avere già un accordo con un altro club. La dirigenza ritiene che l'ex Borussia Dortmund non può più rimanere e che non dovrà giocare un minuto in più con la maglia del blaugrana. AS rivela che le due opzioni prese in considerazione in merito alla vicenda dai catalani sarebbero quella di liberarlo a zero o di licenziarlo.



Nella prima opzione il Barcellona pagherà lo stipendio al giocatore finché non troverà una nuova squadra. Il problema di questa opzione è che si dovrebbe trovare un accordo tra le parti ma, come riporta il giornale spagnolo, non è possibile in quanto Dembélé non avrebbe intenzione di lasciare il club. Nella seconda opzione, il licenziamento, il club blaugrana sarebbe costretto a pagare l'intero ingaggio fino alla scadenza del contratto (30 giugno) ma così si libererebbe immediatamente del francese. L'unica cosa chiara in questa vicenda è che Dembélé non vestirà più la maglia del Barcellona.