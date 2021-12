Niente da fare, Ousmane Dembelé non rinnova e non resterà al Barcellona. A lanciare la notizia del mancato accordo il giornalista Gerard Romero, indiscrezione poi confermata anche da Mundo Deportivo: non è andato a buon fine l'incontro tra la dirigenza blaugrana e Moussa Sissoko, agente dell'esterno francese, troppo ampia la distanza tra domanda e offerta per arrivare a un accordo.