Secondo le indiscrezioni della stampa spagnola, Ousmane Dembelé è sempre più vicino a lasciare il Barcellona a parametro zero. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore e forse risolutivo incontro tra la dirigenza e l'entourage del calciatore, ma l'intesa per il rinnovo resta lontana. Il Paris Saint-Germain è l'ipotesi più credibile per il futuro, essendo il francese uno dei giocatori graditi a Kylian Mbappé che, dopo il suo faraonico prolungamento, avrà molta voce in capitolo sulle strategie del club.