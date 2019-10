Solo 5 presenze e meno di 270 minuti giocati in questa prima parte di stagione per Ousmane Dembele. Lui che nella scorsa stagione era, di fatto, un semi intoccabile nel Barcellona. La concorrenza agguerrita con Antoine Griezmann è asfissiante per il classe '97 che starebbe pensando di fare un passo indietro e lasciare la Catalogna, direzione Premier League. Secondo fichajes.net, almeno tre club da oltre-Manica si sarebbero mossi per lui: Manchester United, Chelsea (che ha però il mercato congelato) e Liverpool.