Memphis Depay è molto vicino all'Atletico Madrid. L'ultimo segnale è arrivato nella giornata di oggi, quando secondo la stampa spagnola l'attaccante non si è presentato all'allenamento del Barcellona senza nessun preavviso. Segno che la rottura con il club blaugrana è ormai totale, la società ha registrato l'assenza prendendola come un gesto messaggio chiaro da parte del giocatore.



Depay sempre più verso l'Atletico Madrid, trattativa arrivata ormai ai dettagli finali su una base di 3,5 milioni di euro senza contropartite in cambio. Contratto fino al 2025. Sfuma definitivamente la pista Inter, che secondo alcuni rumors spagnoli poteva aprirsi provando a mettere in piedi uno scambio con Correa. Niente da fare, Depay rimarrà in Spagna ed è molto vicino all'Atletico Madrid: il dopo Felix è iniziato.