. Campagna elettorale chiusa: manifesti, promesse e schermaglie sono accantonati, è l'ora della meditazione. Il mondo Barcellona è concentrato per la trasferta al Reyno de Navarra di Pamplona: contro l'Osasuna, Messi e compagni possono mettere pressione ad Atletico e Real, che nel posticipo si ruberanno punti nel derbi madrileño del Wanda Metropolitano.Eh sì, perché gli ultimi messi del mondo blaugrana sono stati tra i più difficili di tutti i tempi. La crisi economica si è sommata a risultati a tratti umilianti (il 2-8 contro il Bayern è l'abisso di un 2020 chiuso senza trofei) e allo scandalo Barça Gate, culminato con il clamoroso arresto dell'ex presidente Bartomeu. Già, Bartomeu. Uno che, dalle parti del Camp Nou, in molti sperano di non rivedere più: quanto appena citato fa da contorno alla vicenda Messi, a una pace armata che, con l'invio del celebre burofax, ha rischiato di scrivere una dolorosa pagina di storia.Ora è tempo di cambiare pagina. La data chiave è quella di domani, domenica 7 marzo. Ma come funzionano le elezioni del Barcellona?(il Camp Nou e il Palau Blaugrana a Barcellona, oltre alle città di Girona, Lleida, Tortosa e Andorra). Gli sfidanti sono tre:. Solo alle 23.30 di domenica, con il termine dello scrutinio, si scoprirà il nome del vincitore, che a mezzanotte comparirà in pubblico. Non sarà il discorso del presidente Usa trasmesso dalla CNN o il saluto del Papa dalla Loggia centrale di San Pietro, ma il peso specifico per il mondo Barça sarà altissimo.. Accelerata dalla pandemia, certo, ma già iniziata dalle folli spese e dai maxi-ingaggi dell'era Bartomeu.. Tutti i candidati hanno dovuto presentare garanzie bancarie con fideiussioni da oltre 100 milioni: se Font e Freixa vedono "inevitabile" un taglio del monte ingaggi, Laporta punta invece sull'emissione di titoli di debito. Freixa, inoltre, vanta già un pre-accordo con Hong Kong DSDAQ, possibile nuovo sponsor di maglia in grado di garantire 60 milioni annui.. Come in fase di elezioni politiche: ambiente o politiche sociali sono questioni vitali, ma poi l'elettore mira al taglio delle tasse. Si parte, inevitabilmente, dalla, in scadenza di contratto a giugno. Premessa: tutti e tre i candidati sono concordi sulla necessità di andare avanti con la Pulce.ha spiegato nel dibattito elettorale di martedì, mentre ieri, al Mundo Deportivo, diceva: "Non possiamo competere con le offerte di arti club, ma so che vuole restare. Il rinnovo è una nostra priorità".. "La permanenza di Leo è fondamentale da un punto di vista istituzionale, economico e sportivo. Gli offriremo un nuovo contratto, magari a cifre diverse, ma con una situazione di win-win. Vuole un progetto vincente e lo costruiremo grazie a Xavi, leader del progetto sportivo (probabile general manager, ndr)".. Si apre qui il discorso allenatore. Toni Freixa non ha dubbi: "Andiamo avanti con Koeman, assolutamente. Lo ripeto dal primo giorno". Come uomini, invece, Freixa punterà su Lluis Carreras come direttore e Jordi Cruyff come responsabile dell'area tecnica. Font, invece, devia la domanda: "Koeman? Lo deciderà l'area sportiva", strizzando - intanto - l'occhio al progetto Xavi.. E a questo proposito, l'ex presidente è pronto a rinnovare la Masia, storia cantera che negli ultimi anni ha rallentato la sua immane produzione di talenti.E poi il mercato. Rappresentazione massima dei sogni e delle promesse, vera e propria carta jolly in periodo di campagna elettorale. Specie a Barcellona, dove non esistono mezze misure e dove la stampa si concentra da mesi su due nomi,ed. Il più realista è Font: "". Piuttosto, Font ha confermato la volontà di puntare sue dall'Inghilterra fanno il nome di Aguero. Più ottimisti, invece, Laporta e Freixa: "Siamo pronti per rinforzarci" assicura Joan, con Toni a fargli eco: "Assolutamente, abbiamo progetti e piani economici per permetterci questi giocatori".L'attesa è (quasi) finita, il Barcellona è pronto alla rivoluzione. Dalle urne uscirà non solo il nuovo presidente, ma la nuova filosofia blaugrana dei prossimi quattro anni.