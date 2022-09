Era stata un’idea di mercato last-minute per l’Inter ma poi non si è concretizzata. Jordi Alba è rimasto a Barcellona ma non ha più il posto da titolare garantito. Di lui ha parlato l’allenatore Xavi in conferenza: “Alba è un giocatore della nostra squadra, uno dei più esperti. Giocherà senza dubbio durante la stagione, ma nessun giocatore ha il posto garantito. Dovrà sudarselo”.