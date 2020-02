Tutto fatto per Martin Braithwaite al Barcellona, operazione conclusa. L'attaccante 28enne con un passato tra Tolosa e Bordeaux era al Leganes che lo venderà per i 18 milioni di euro della clausola rescissoria: il Barça, dopo aver tentato di negoziare sul prezzo con il club iberico, si è rassegnato a versare l'intera cifra della clausola per l'attaccante che potrà essere presentato già domani per mettersi subito a disposizione di Setien e firmerà per 3 anni e mezzo. Braithwaite è una prima punta rapida, portava grandi aspettative con sé da giovane e va a riempire le caselle lasciate vuote dagli infortuni di Dembelé e Suarez.



L'operazione è consentita per l'immediato perché il regolamento della Liga, in caso di infortuni con assenza di almeno 5 mesi, consente di acquistare un giocatore dal mercato interno come il Barcellona farà con Braithwaite visto il KO di Ousmane Dembelé fino alla fine della stagione.