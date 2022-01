Il Barcellona batte un colpo. Il club blaugrana e il Wolverhampton hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Adama Traoré: un colpo in prestito con opzione di acquisto a circa 30 milioni di euro. Come riferisce Sport, l'esterno ha spinto molto per tornare al Barça, lasciato sette anni fa, tanto da adeguare il suo stipendio per essere tesserato subito senza che il club abbia bisogno di cedere un giocatore per fargli spazio. Domani si sottoporrà alle visite mediche e potrà essere presentato all'inizio della prossima settimana. Affare fatto.