Il Barcellona vuole aumentare il tasso qualitativo della propria rosa in vista della prossima stagione. Una delle zone dove bisogna correre ai ripari è la corsia di destra. Secondo Fichajes.com, il club blaugrana sta pensando a Noussair Mazraoui. Il terzino del Bayern Monaco ha dichiarato pubblicamente il suo malessere nel non ricevere abbastanza spazio nella compagine bavarese. Il suo contratto scade nel 2026 e la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 28 milioni di euro. Inoltre, i catalani hanno in mente anche un altro nome, quello di Alexander Bah. Il difensore del Benfica ha fornito cinque assist in stagione e le sue prestazioni hanno destato l'interesse di molti club. Il suo contratto termina nel 2027 e il prezzo del suo cartellino è 8 milioni di euro.