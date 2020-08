Prime parole da allenatore del Barcellona per. Il neo-tecnico blaugrana, infatti, è stato presentato in conferenza stampa, dove ha spiegato: "Oggi sono molto felice, sono molto orgoglioso. Il Barcellona è casa mia, ho la possibilità di allenare un club così grande. Dovranno esserci cambi, le immagini dell'altro giorno non sono quelle che vogliamo. C'è qualità, ora bisogna lavorare. Qui si esige sempre il massimo, dev'essere così"."Sono olandese, ci piace tenere il pallone e dominare. Ho imparato molto da vari allenatori, ho le capacità per allenare il Barcellona ad alto livello. Non mi piace parlare dei singoli, dobbiamo cercare il meglio per il club e costruire la rosa migliore. Ci sono giocatori di una certa età che potrebbero avere dubbi sul loro rendimento. Cerchiamo il meglio per il club, ma se bisogna prendere decisioni, lo faremo"."Non so se devo convincere Messi. E' il migliore del mondo, uno così lo vogliono tutti in squadra. Per quanto mi riguarda, mi piace l'idea di lavorare con Messi, sono contentissimo se vuole restare. Ha un contratto, ma devo parlare con lui. Non svelo cosa dirò ai giocatori, le decisioni le prendo io. Messi ha un contratto, è importante e lo voglio nella mia squadra"."Un giocatore di 31-32 anni non è finito. Dipende dalla fame e dalla voglia che hanno. Voglio lavorare solo con gente che vuole restare qui, se non sono contenti lo dicano. Voglio solo gente che dia tutto per il Barça"."Non parlo di giocatori che non sono qui. Donny è molto forte, lo so, ma ce ne sono anche altre"."Non mi piace parlare dei singoli, per Messi era diverso. La prima cosa da fare è parlare con loro, per rispetto dei giocatori non parlerò di loro"."E' un giocatore del Barcellona, se bisognerà prendere decisioni, le prenderemo. Ho tempo di conoscere meglio i giovani che ci sono, è l'ora di dargli chance. In Olanda non abbiamo dubbi sul lanciare i giovani quando lo meritano".