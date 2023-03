Marcus Thuram, figlio del leggendario Lilian Thuram, sta facendo scalpore in Europa. Tutti lo vogliono. L'attaccante del Borussia Monchengladbach è diventato uno degli obiettivi del Barcellona. Il francese, secondo Fichajes, risulta l’opzione migliore per ammortizzare i costi, dato che il suo contratto è in scadenza e arriverebbe a zero. Inoltre, il giocatore è molto versatile ed ha un fisico imponente, con i suoi 192cm di altezza. Infine, bisogna considerare il rapporto della società catalana con il padre, il quale ha indossato la maglia del Barca dal 2006-2008 e vede molto fattibile l’arrivo del figlio nello spogliatoio spagnolo.