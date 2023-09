El jugador Shane Kluivert ha signat en presència del directiu @SolerFerre i el director del Futbol Formatiu, José Ramon Alexanco la continuïtat al Club en la seva etapa juvenil#FCBMasia pic.twitter.com/6cK75AW3Sk — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) September 25, 2023

Ilha annunciato la firma sul primo contratto da professionista del 16enne, figlio del grande ex attaccante olandese Patrick, che oggi allena l'Adana Demirspor in Turchia. Shane, fratello dell'ex Roma Justin (oggi al Bournemouth), è al Barcellona dal 2017, gioca da ala sinistra e spera di poter essere il prossimo grande talento da lanciare in prima squadra. Prima era al Psg, e conta già 6 presenze nell'Olanda Under 16.