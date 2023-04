Sergio Busquets termina il suo contratto con il Barcellona il 30 giugno. Il leggendario centrocampista non ha ancora chiaro il suo futuro. Il Barça ha sul tavolo l'offerta di rinnovo dal 15 marzo, ma ancora non è arrivata la firma. Il club non vuole fare pressione sul suo capitano per decidere se rinnovare o meno, ma è stata fissata una scadenza per poter realizzare il modello per la prossima stagione. I catalani sperano di avere una risposta da Busquets la prossima settimana o, al più tardi, il primo maggio. Lo riporta Mundo Deportivo.