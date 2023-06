Il futuro di Samuel Umtiti non è ancora chiaro, dopo l'addio al Lecce. I salentini difficilmente riusciranno a riportarlo al Via del Mare dopo l'anno in prestito e sul francese si sono già mosse diverse big, fra cui Inter e Olympique Lione. Le trattative dovranno essere impostate col Barcellona, club con cui Umtiti ha un contratto valido fino al 2026 e, secondo Sport, i blaugrana stanno spingendo per una soluzione che arriva dall'Arabia Saudita: le squadre interessate, infatti, non avrebbero problemi ad acquistare il cartellino e farsi carico interamente dell'alto stipendio del difensore (quasi 20 milioni al lordo), mentre società come l'Inter ragionano solo sull'eventualità del prestito con stipendio in parte pagato proprio dai catalani.