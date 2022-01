Il futuro dell'attaccante del Barcellona Ousmane Dembele si deciderà secondo AS nelle prossime 72 ore. ​ Il club catalano è pessimista per la fine di questa vicenda: o Sissoko, agente dell'attaccante, si presenta all'incontro senza pretese esose, oppure la trattativa per l'eventuale rinnovo verrà chiusa ancor prima di iniziare.