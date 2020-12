Jordi Farre è sicuro: Messi rinnoverà il contratto con il Barcellona, e lo farà il 25 gennaio. Secondo quanto riportato da Sport.es, il candidato alla presidenza della società catalana ha assicurato di essere al lavoro per sistemare la questione con l'argentino, definito "il miglior giocatore della storia del calcio, parte indissolubile del club". "Leo sta aspettando il nuovo consiglio per capire che cosa gli sarà offerto" ha dichiarato Farre. "Dobbiamo dargli un nuovo impulso, offrigli un progetto entusiasmante. Saremo in grado di motivarlo. Oserei dire che, se vinciamo le elezioni, il 25 gennaio rinnoverà".