Secondo il quotidiano catalano Sport, il Liverpool è interessato al talento generazionale del Barcellona Gavi. Il classe 2004 non ha ancora rinnovato coi blaugrana e ha una clausola rescissoria di 50 milioni. Il ragazzo sembra però intenzionato a restare in Catalogna, il che fa sperare i tifosi in un accordo per il rinnovo entro l'estate.