Jeremy Doku non andrà al Barcellona almeno per la prossima finestra di mercato, a chiudere la porta ai Blaugrana ci ha pensato il padre del giovane esterno belga del Rennes. Il genitore ha dichiarato a Het Laaste Nieuws: "Non mi sembra corretto. Non credo che il Barcellona sia in grado di spendere grosse somme per acquisti in questo momento. Ci sono molti altri club che vogliono Jérémy, anche se non mi è permesso parlarne". L'operazione sicuramente sarà più fattibile la prossima estate con il Barcellona che segue con interesse la crescita del 19enne belga.