Il Barcellona continua a studiare le mosse per sopperire all'addio di Gerard Piqué. Come riporta Mundo Deportivo, i catalani possono tornare su Inigo Martinez dell'Athletic Bilbao, in scadenza a giugno 2023 e già nel mirino del Barça nelle scorse finestre di mercato. Se però i blaugrana raggiungeranno l'accordo per il rinnovo di Marcos Alonso, l'acquisto di un difensore non sarebbe più una priorità e si andrebbe su altri profili.