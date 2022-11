Il Barcellona sta valutando i possibili profili per il ruolo di centrocampista centrale, anche in prospettiva futura come possibile sostituto di Busquets. Il profilo che più piace a Xavi è quello di Martin Zubimendi, in forza alla Real Sociedad e fresco di rinnovo fino al 2027. Nonostante ciò, come riporta Marca, il classe '99 rimane l'obiettivo principale del Barcellona. Le condizioni economiche attuali del club spagnolo rendono difficile un'operazione di questa portata a gennaio, dunque Zubimendi potrebbe diventare un obiettivo per la prossima estate.