Secondo quanto raccolto da Sport, il Barcellona sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 17 del regolamento FIFA per riacquistare Neymar questa estate. L'ex attaccante del Santos dovrà, in questo caso, comunicare al PSG la sua intenzione di partire dopo il periodo di protezione di tre anni entro quindici giorni dalla fine della stagione. E se il club della capitale non si mostrerà aperto alla negoziazione, il caso sarà portato dinanzi alla FIFA o al TAS, che dovrà fissare un prezzo. Quest’ultimo, sempre secondo il quotidiano spagnolo, si aggirerà intorno ai 180 milioni di euro.