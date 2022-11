Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato ai microfoni di Sport analizzando il possibile ritorno di Messi e la situazione finanziaria del club: "L'eliminazione dalla Champions è stata un duro colpo, anche se la prima parte della stagione la valuto in modo positivo. Avevamo una squadra competitiva e oggi, anche se ancora in fase di costruzione, lo siamo ancora di più. L'obiettivo è la vittoria del campionato.



PIQUE' - "Quella di andare via è stata una sua decisione, rispettiamo la sua scelta e gli pagheremo tutto fino all'ultimo centesimo. Xavi è sempre stato onesto con lui dicendogli che non ci puntava; Gerard voleva giocare di più ma alla fine ha guardato in faccia la realtà e ha preso una decisione".



JORDI ALBA - "Ha un contratto fino al 2024 e lo rispetteremo. E' un grande tifoso del Barça e sta facendo una buona stagione dando sempre il massimo, ma non voglio entrare in altri aspetti".



MESSI - "Sa che se torna al Barça sarà a casa sua, ma non voglio parlare di Leo perché è un giocatore del Psg, mi limito a dire che è il miglior calciatore della storia del nostro club".