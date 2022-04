Il Barcellona dopo i colloqui con l'entourage di Lewandowski ha fatto intendere che la trattativa sarà lunga. Il mercato estivo non è ancora entrato nel vivo e ci sarà tempo per capire se questa operazione potrà essere finalizzata in virtù delle richieste ceh il club bavarese avrà per il suo giocatore. Lo riporta El Mundo Deportivo.