Il ritorno di Neymar al Barcellona. Ci siamo, l’operazione tra il club catalano e il Paris Saint-Germain è sempre più vicina alla chiusura. La telenovela sul futuro del brasiliano può dunque essere all’ultima puntata. A Montecarlo, in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League, le dirigenze di Barcellona e Paris Saint-Germain si sono incontrate nuovamente per definire il ritorno in blaugrana dell’attaccante e sono vicinissime all'accordo. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli della clamorosa operazione.



TUTTI I DETTAGLI - Come riportato da Sky Sport, oltre al conguaglio economico del Barcellona al PSG, nell'affare ci saranno i cartellini di Jean-Clair Todibo e Ivan Rakitic come contropartite tecniche mentre si aspetta ancora l'ok definitivo di Ousmane Dembelé. Neymar e il Barcellona già da giorni avevano raggiunto l'intesa sulle cifre del contratto. Neymar vicino al ritorno in blaugrana, l'operazione è in chiusura: manca l'accordo sugli ultimissimi dettagli prima delle firme sui contratti.