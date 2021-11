Il Barcellona ha messo in cima alla lista dei desideri Jérémy Doku, esterno belga in forza al Rennes. Tuttavia a spegnere gli entusiasmi dei catalani ci ha pensato il padre del giocatore, come dichiarato a Het Laatste Nieuws: "Non abbiamo avuto notizie e non credo che siano in grado di spendere ingenti somme di denaro in questo momento. Ci sono altri club che apprezzano Jérémy, anche se non posso dire nulla a riguardo."