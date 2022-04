Importanti novità di mercato per il Barcellona, riportate dal collega spagnolo Gerard Romero. Il ds blaugrana Mateu Alemany si è recato a Marrakech per incontrare Moussa Sissoko, agente dell'attaccante Ousmane Dembelé. Il contratto del calciatore francese scade il prossimo giugno e questo è il primo contatto tra le parti dopo i forti contrasti del gennaio scorso. Xavi è uno dei principali sponsor per la conferma dell'ex Borussia Dortmund, che ha deciso di riaprire il tavolo delle trattative dopo aver ripetutamente respinto le proposte di rinnovo.