Come riporta Mundo Deportivo, Xavi si prepara a partire per il Qatar, in qualità di ambasciatore, visto il suo passato nell'Al-Sadd, la squadra più importante del paese. Prima di partire, però, è in programma un incontro con la dirigenza del Barcellona per concordare gli obiettivi di mercato per la finestra invernale. Si discuteranno gli acquisti di un difensore e un centrocampista.