Domani l'Inter volerà a Barcellona, dove in serata effettuerà la rifinitura in vista della sfida di mercoledì. In quell'occasione il tecnico salentino scioglierà i dubbi circa la formazione, che come spiega TuttoSport, presenta qualche ballottaggio.



“Sono due i posti che ballano, quello da esterno destro e da partner di Lukaku. A destra in questo momento ci sono tre giocatori, ma l’austriaco Lazaro è indietro nelle gerarchie e Conte lo lancerà con più continuità dopo la sosta di ottobre quando il calendario dell’Inter presenterà partite con coefficiente di difficoltà inferiore. Dunque spazio a D’Ambrosio e Candreva: il primo potrebbe tornare utile a Barcellona, per dar manforte alla difesa contro il temibile tridente catalano, mentre Candreva potrebbe giocare con la Juventus. E poi chi affiancherà Lukaku? L’espulsione rimediata con la Sampdoria, dà a Sanchez, per altro ex di turno, maggiori chance di essere scelto per il Barcellona, con Martinez (o Politano) spalla del gigante belga nel derby d’Italia”.