Acque agitate in casa Barcellona. Dopo un'estate traumatica con la conferma del presidente Laporta dei gravi problemi economici che affliggono il club e i conseguenti addii di Messi e Griezmann, le cose sul campo vanno sempre peggio e a farne le spese sarà il tecnico Ronald Koeman.



L'allenatore Olandese, reduce dalla scoppola rimediata in Champions League dal Bayern Monaco e dal deludente pareggio casalingo in campionato per 1-1 contro il Granada pare aver esaurito le chances a sua disposizione.



Come riporta goal.com tra i candidati a sostituirlo spicca il nome di Roberto Martinez, commissario tecnico dal 2016 del Belgio, che potrebbe decidere di cedere alle lusinghe del prestigioso club catalano e tornare ad allenare dopo ben cinque anni una squadra di club.