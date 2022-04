L'ex allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato a Sport:



"La situazione del Barcellona è la stessa di quando c'ero io. Significa che cambiare allenatore non è qualcosa che ti garantisce un miglioramento. Non voglio sollevare alcuna critica, chiedo solo di sostenere Xavi. Voglio dire che l'allenatore non è l'unico colpevole. Non ho avuto il massimo sostegno da parte del presidente e spero che abbia imparato la lezione, sostenendo Xavi. Mi fa male vedere questa situazione nel club, perché sono un culé. Quando me ne sono andato eravamo a 8 punti dalla capolista Real Madrid, mentre ora come ora la vetta dista quasi il doppio".