Il tecnico delè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Eibar e, inevitabilmente, l'argomento più caldo è statodopo l'ultima intervista.- "Innanzitutto, Leo ha avuto un fastidio alla caviglia ed è per questo che non ha potuto allenarsi e non è in grado di giocare la partita di domani. Ed è per questo che gli abbiamo concesso più giorni di ferie. In linea di principio, torna dopo la partita, il nostro medico ci ha detto che una settimana senza allenamento gli basterà per stare bene".- "Non ho visto l'intervista in diretta, ma oggi è apparsa sulla stampa e l'ho vista. Penso sia perfetto che faccia un'intervista per conoscere la sua opinione, come qualsiasi altro giocatore. Nel suo caso sono sempre stato calmo e non cambierò perché ha detto che deciderà a fine stagione. Non posso influire, quello che possiamo fare è ottenere la sua migliore prestazione nelle partite e vedremo cosa succederà. I suoi complimenti nei miei confronti? Calma, non lo so ma apprezzo le sue parole perché è un giocatore molto importante e a chiunque piace sentir parlare bene di sé. Lo ringrazio. Sono sempre lo stesso. Cerco di far crescere la squadra, siamo facendo cambiamenti in un anno di transizione e lui è ancora una parte fondamentale della squadra".- "Non lo so e non posso dare un'opinione, perché il suo nome compare sulla stampa ma non so se è vero. Ci affronteremo tra due mesi, non è per stare tranquilli o inquieti adesso. Messi non credo che deciderà il suo futuro in base un allenatore o a un paese. Sono decisioni che devono essere prese in famiglia e non credo che un allenatore possa influenzare il suo destino".- "Vuole fare il dirigente e non l'allenatore? Dipende sempre dalla persona. Negli ultimi anni da calciatore stavo pensando a cosa avrei voluto fare dopo. Se non puoi continuare come giocatore, la cosa più vicina è esserlo è l'allenatore, ma va da persona a persona. Se Leo ha detto che si vede più come un direttore sportivo, bravissimo, è meglio per il Barça quando smetterà di giocare che continui a lavorare al club, perché ha una grande esperienza e può aiutare molto. In quale posizione non è una mia decisione".