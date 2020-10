Nel girone di Champions la Juventus ha pescato il Barcellona, dove da avversario ritroverà Miralem Pjanic. A parlare del girone di Champions e delle condizioni del centrocampista bosniaco è stato Ronald Koeman durante un'intervista ai canali ufficiali: "La Champions è una competizione importante, sulla carta siamo i migliori del nostro gruppo ma dobbiamo dimostrarlo. La Juve ogni anno sta mettendo in campo una squadra forte con esperienza e un top player come Ronaldo. Noi abbiamo Pjanic che può svelarci qualcosa in più sui bianconeri. Il bosniaco ha grandi qualità, è arrivato un po' più tardi rispetto agli altri ma con il tempo troverà la condizione migliore".